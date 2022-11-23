Полный локдаун: Молдавия с Приднестровьем остались без света после ударов по Украине
Электроэнергия массово отключилась в Молдавии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. По его сведениям, некоторые районы республики остались без света из-за ударов России по объектам энергетической инфраструктуры на Украине.
Аналогичная ситуация наблюдалась в Молдавии 15 ноября после массированного ракетного удара по Украине. Тогда перебои были вызваны автоматическим отключением одной из линий электропередачи.
Между тем, полный блэкаут произошёл в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщил телеканал ТСВ. Данные об отсутствии электричества поступает из целого ряда населенных пунктов, от Рыбницы до Днестровска. В столице Тирасполе тоже нет света - обесточены жилые дома, магазины, предприятия.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на территории самой Украины после ракетных ударов сегодня без света остались Киев, Харьков, Львов и целый ряд других городов.
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