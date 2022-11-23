Полный локдаун: Молдавия с Приднестровьем остались без света после ударов по Украине

Электроэнергия массово отключилась в Молдавии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. По его сведениям, некоторые районы республики остались без света из-за ударов России по объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Молдавии 15 ноября после массированного ракетного удара по Украине. Тогда перебои были вызваны автоматическим отключением одной из линий электропередачи.

Между тем, полный блэкаут произошёл в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщил телеканал ТСВ. Данные об отсутствии электричества поступает из целого ряда населенных пунктов, от Рыбницы до Днестровска. В столице Тирасполе тоже нет света - обесточены жилые дома, магазины, предприятия.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на территории самой Украины после ракетных ударов сегодня без света остались Киев, Харьков, Львов и целый ряд других городов.

