Случился фальстарт: На Украине попрощались с Залужным после встречи с Зеленским

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда», - сообщили в ведомстве, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

С похожим заявлением лаконично выступил и пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», - сказал журналистам Никифоров.

ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

Украинские источники склоняются к двум версиям причин возникновения слухов об отставке Залужного. Так, издание «Страна.ua» считает, что Зеленский объявил Залужному об отставке, о чем узнали поддерживающие главкома журналисты, инфлюенсеры и депутаты от партии Порошенко, которые неоднократно критиковали действующего президента страны. Группа поддержки решила сыграть «на упреждение» и озвучить информацию об увольнении до подписания или публикации соответствующего указа Зеленским. Не исключено, что стороны обсуждали возможную отставку, но не пришли к взаимному согласию. Оба варианта, утверждают источники, создали бы общественное давление на президента, к которому с большой долей вероятности подключился и Запад.

Либо же Зеленский не объявлял Залужному об отставке, и эта информация является фейком, главная цель которого – все та же игра «на упреждение» - распространенный слух с последующим опровержением Банковой с заверениями о том, что «планов увольнять Залужного нет, это вброс врагов и так далее», пишет издание. Такой маневр бы затруднил или как минимум отсрочил отставку Залужного в случае, если у президента Украины действительно имелись планы убрать главкома ВСУ.

«Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в окружении Залужного рассказало, что Зеленский действительно встречался с главкомом ВСУ и предлагал ему подать в отставку. Тот ответил, что президент имеет право выбирать, с кем ему работать, однако писать рапорт отказался. Эту информацию подтвердил и корреспондент журнала Economist Оливер Кэррол, который сообщил, что Зеленский и Залужный встречались в понедельник, но указ об увольнении не был подписан. Вскоре генерал выложил в социальных сетях фотографию с начальником генштаба ВСУ Сергеем Шапталой без каких-либо подписей.

РЕАКЦИЯ В РОССИИ

Генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН усомнился в том, что Залужного действительно сняли с должности, а также допустил, что в будущем он сможет стать президентом Украины.

«От Зеленского в будущем Залужного не зависит ничего. Все зависит от хозяев Украины, от США. На сегодняшний день Залужный является одним из соперников Зеленского. Если хозяева разрешат, он будет вести политическую борьбу. Не исключено, что в дальнейшем возглавит украинский режим. С политическом точки зрения он может сменить Зеленского. С военной точки зрения он был главкомом, выше должности не бывает. Либо его дальнейшая судьба будет иметь политическую направленность, либо он уйдет в отставку. Если он много сделал для своих хозяев, не исключено, что дальше будет жить и процветать», - заявил Соболев.

Слухи о конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным тянутся с 2022 года. Тогда эксперты сошлись во мнении, что Офис Зеленского видит в главкоме потенциального политического конкурента президенту. Залужный, по их мнению, пользуется высоким уровнем доверия в обществе. Домыслы активизировались осенью прошлого года после провала украинского наступления – главком ВСУ и президент Украины публично разошлись в оценках ситуации на фронте. Среди народа бытует мнение, что Зеленский целенаправленно отказался проводить выборы президента в марте, понимая, что Залужный – серьезный конкурент в борьбе за пост.

