Залужный раскритиковал увольнение Зеленским областных военкомов Украины
Увольнение руководителей всех областных военкоматов на Украине по указу президента Владимира Зеленского усложнило проведение мобилизации в вооруженных силах страны (ВСУ), сообщает издание «Страна.Ua» со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«Это были профессионалы, они знали, как это делать (проводить мобилизацию), а их нет», - отметил он в общении с украинскими журналистами.
Глава ВСУ также добавил, что сегодня важно заменить военнослужащих , которое долгое время остаются на передовой. Необходимо вернуть мобилизацию в рамки, которые работали ранее.
В августе текущего года Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Затем в середине октября появилась информация и 260 уголовных делах по фактам нарушений в военкоматах Украины.
Ранее «Страна.ua» сообщала, что главком ВСУ Залужный опередил президента страны в рейтинге доверия. Согласно опросу группы «Рейтинг», Зеленскому отдали предпочтение лишь 39% респондентов, тогда как за Залужного проголосовало 63% опрошенных.
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