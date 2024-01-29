Минобороны Украины опровергло сообщения об отставке Залужного
Министерство обороны Украины отреагировало на сообщения в СМИ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда», - заявили в ведомстве.
При этом издание «Страна» утверждает, что президент страны Владимир Зеленский подписал указ об отставке Залужного. Документ пока не обнародован, поскольку Киев продолжает консультации с иностранными партнерами.
Об отставке главкома ВСУ вечером 29 января сообщил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза. По данным СМИ, на эту должность могут назначить начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, передает «Радиоточка НСН».
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