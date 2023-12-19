Зеленский заявил о большом количестве вопросов к Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к главнокомандующему вооруженных сил страны Валерию Залужному накопилось много вопросов.
Зеленский назвал Залужного и Генштаб ответственным за происходящее на поле боя
«Есть много вопросов. Он должен отвечать за результат», - сказал президент.
При этом он заверил, что у него с Залужным обычные рабочие отношения. В ходе пресс-конференции он несколько раз избегал вопроса о возможном увольнении главнокомандующего. По словам Зеленского, на слухи о своем конфликте с армейским руководством он не реагирует.
Залужный ранее раскритиковал Зеленского за увольнение областных военкомов. Главком ВСУ полагает, что решение президента привело к проблемам с проведением мобилизации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru