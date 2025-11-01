«Немедленно» или никогда: Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины и ждет отмашку Трампа
Пентагон не видит рисков в передаче дальнобойных ракет Киеву, Трамп запутался в «Посейдонах» с «Буревестниками», а Медведев опасается превращения главного миротворца в маразматика.
Маятник истории с возможной передачей США Украине дальнобойных ракет «Томагавк» накануне ноябрьских праздников вновь качнулся в сторону Киева. Американские СМИ утверждают, что Пентагон дал добро на шаг, за который президент РФ Владимир Путин обещал «ошеломляющий ответ». При этом в Вашингтоне оговариваются, что это решение еще не окончательное, и все зависит от Дональда Трампа.
«ТОМАГАВКИ» ДЛЯ БРАТЕЛЛО
Разговоры о возможной передаче Украине «Томагавков» пока далеки от перехода от теории к практике. Просьба украинского лидера об этом оружии вроде бы разбилась о слова президента США после телефонного разговора с российским коллегой вечером 16 октября. Тогда Трамп сказал, что «Томагавки» нужны самим США и «мы не можем истощать свои запасы». Однако в ночь на 1 ноября телеканал CNN обнародовал другую версию.
По его данным, Пентагон дал добро на передачу ракет Киеву, убедившись, что в этом нет рисков для военных запасов США. При этом отмечается, что такая оценка была дана до 17 октября. Пентагон подготовил лишь планы передачи «Томагавков», однако последнее слово остается за Трампом, при отмашке которого поставки дальнобойных ракет могут начаться «немедленно». А могут и не начаться, как это часто бывает с заявлениями президента США.
Качели с «Томагавками» запутали даже зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. 18 октября, подводя итоги встречи Трампа с «плаксивым попрошайкой», он писал, что «главный миротворец» удачно поиграл в «Томагавки».
«В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение, он закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. Надо признать, что пока Трамп достаточно твёрд в позиции "Это не моя война, во всём виноват маразматик Б.". Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам», - отмечал тогда Дмитрий Анатольевич.
Однако сейчас риторика Медведева изменилась. Теперь он считает, что Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой и теперь это «его конфликт, а не маразматика Байдена».
Вместе с тем, президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на прошлой неделе говорил, что в Вашингтоне не намерены учить других обращению с «Томагавками», запутав еще и европейцев.
«ОШЕЛОМИТЕЛЬНАЯ» ПУТАНИЦА
На фоне продолжающейся дискуссии о «Томагавках» президент России Владимир Путин пообещал «ошеломительный» ответ, после чего Россия сообщила всему миру об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона».
«Если таким оружием («Томагавками» - прим. НСН) будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал Путин 23 октября.
26 октября Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности полета с ядерной энергетической установкой. «Буревестник», а 29 октября президент РФ «порадовал» недоброжелателей новостью об испытании подводного беспилотника «Посейдон».
«"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности. Кроме того, по скоростям, по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. Способов перехвата не существует», - предупредил Путин.
После этого запаниковал уже Трамп, поручивший 30 октября Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.
«В связи с тем, что другие страны проводят испытательные программы, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнётся немедленно», — подчеркнул Трамп.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил на этом фоне, что Трампа сбили с толку заявления Путина о «Буревестнике» и «Посейдоне».
«Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент (Трамп – прим. НСН) и какие будут последствия его заявлений. Полагаю, это был политический ход от президента в ответ на технологические успехи России, поставившие его в неловкое положение», - сказал Риттер РИА Новости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Администрация Байдена запрещала спасать астронавтов с МКС до выборов
- Минпромторг изучает возможность моратория на банкротство предприятий Донбасса
- «Мораторий на пять лет!»: Учителя возмутились постоянным школьным нововведениям
- Рядом с проезжей частью в Туле нашли элементы БПЛА
- «Немедленно» или никогда: Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины и ждет отмашку Трампа
- СМИ: Драгоценности из Лувра хотели продать через даркнет израильской фирме
- В России в реестр злостных алиментщиков внесли уже 300 тысяч должников
- Алиханов: Текущие условия по льготным автокредитам сохранятся
- В резиденции Трампа прошел роскошный прием в честь Хеллоуина
- Следующий саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru