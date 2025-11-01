«ТОМАГАВКИ» ДЛЯ БРАТЕЛЛО

Разговоры о возможной передаче Украине «Томагавков» пока далеки от перехода от теории к практике. Просьба украинского лидера об этом оружии вроде бы разбилась о слова президента США после телефонного разговора с российским коллегой вечером 16 октября. Тогда Трамп сказал, что «Томагавки» нужны самим США и «мы не можем истощать свои запасы». Однако в ночь на 1 ноября телеканал CNN обнародовал другую версию.

По его данным, Пентагон дал добро на передачу ракет Киеву, убедившись, что в этом нет рисков для военных запасов США. При этом отмечается, что такая оценка была дана до 17 октября. Пентагон подготовил лишь планы передачи «Томагавков», однако последнее слово остается за Трампом, при отмашке которого поставки дальнобойных ракет могут начаться «немедленно». А могут и не начаться, как это часто бывает с заявлениями президента США.

Качели с «Томагавками» запутали даже зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. 18 октября, подводя итоги встречи Трампа с «плаксивым попрошайкой», он писал, что «главный миротворец» удачно поиграл в «Томагавки».

«В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение, он закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. Надо признать, что пока Трамп достаточно твёрд в позиции "Это не моя война, во всём виноват маразматик Б.". Впрочем, даже маразматик был против отправки дальнобойного оружия бандеровцам», - отмечал тогда Дмитрий Анатольевич.

Однако сейчас риторика Медведева изменилась. Теперь он считает, что Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой и теперь это «его конфликт, а не маразматика Байдена».

Вместе с тем, президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на прошлой неделе говорил, что в Вашингтоне не намерены учить других обращению с «Томагавками», запутав еще и европейцев.