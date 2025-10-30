«Колоссальное цунами!»: Почему на Западе ужаснулись «Посейдону»
Если бы Россия реально испытала глубоководную ракету «Посейдон», это вызвало бы колоссальное цунами, поэтому Трамп сразу "ответил" началом ядерных испытаний, заявил НСН Алексей Чепа.
Самой громкой реакцией на испытание «Посейдона» стало заявление президента США Дональда Трампа об испытании ядерного оружия, однако Россия испытывала лишь двигатель. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой вызвали нешуточную обеспокоенность в странах Запада. Особенно после очередного заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети X, где он назвал «Посейдон» оружием «Судного дня», а в ответ на предложение пользователя использовать Бельгию в качестве полигона испытаний отметил, что тогда она «исчезнет». Чепа заявил, что если бы Россия по-настоящему испытывала «Посейдон», то мир увидел бы огромное цунами.
«Самая громкая реакция — это заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты Америки наравне с другими государствами начинают испытания ядерного оружия, которое они проводили в Неваде. И уже в Неваде законодатели, конгрессмены заявили, что не допустят испытания в своем штате. Я думаю, что мы испытывали не ядерное оружие, а установку, двигатель. Давно говорили, что «Посейдон» может вызвать колоссальное цунами, это управляемая глубоководная торпеда может двигаться с большой скоростью на больших глубинах, и против нее нет защиты. Поэтому это, конечно, составляет определенную угрозу», - рассказал Чепа.
По словам депутата, испытание «Посейдона» точно охладит пыл некоторых европейских лидеров.
«Конечно, должно охладить, если они не идиоты. Я не знаю, что они могут сделать. Подчас их действия неадекватны. Не так давно и Венгрия выступила с инициативой создания определенного альянса, который недоволен политикой по Украине. А так мы никому не угрожаем. Мы ни на кого не собираемся нападать. Мы говорим: «Ребята, подумайте, пожалуйста, прежде чем что-то делать»», - подытожил он.
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил НСН, что слова главы США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия касаются, скорее всего, испытаний средств его доставки, а не самого ядерного оружия.
