«Самая громкая реакция — это заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты Америки наравне с другими государствами начинают испытания ядерного оружия, которое они проводили в Неваде. И уже в Неваде законодатели, конгрессмены заявили, что не допустят испытания в своем штате. Я думаю, что мы испытывали не ядерное оружие, а установку, двигатель. Давно говорили, что «Посейдон» может вызвать колоссальное цунами, это управляемая глубоководная торпеда может двигаться с большой скоростью на больших глубинах, и против нее нет защиты. Поэтому это, конечно, составляет определенную угрозу», - рассказал Чепа.

По словам депутата, испытание «Посейдона» точно охладит пыл некоторых европейских лидеров.

«Конечно, должно охладить, если они не идиоты. Я не знаю, что они могут сделать. Подчас их действия неадекватны. Не так давно и Венгрия выступила с инициативой создания определенного альянса, который недоволен политикой по Украине. А так мы никому не угрожаем. Мы ни на кого не собираемся нападать. Мы говорим: «Ребята, подумайте, пожалуйста, прежде чем что-то делать»», - подытожил он.

Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил НСН, что слова главы США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия касаются, скорее всего, испытаний средств его доставки, а не самого ядерного оружия.

