Силовики сорвали фестиваль Harvest Fest в клубе в Москве
Правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Накануне вечером силовики пришли с проверкой в клуб «МО», где проходило мероприятие. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов проверяли документы присутствующих. Несколько человек были задержаны.
«В частности, силовики задержали корреспондента программы "Экстренный вызов"... Антона Шлячкова, который находился возле клуба по редакционному заданию», - отмечает канал.
Журналиста уже отпустили.
После действий правоохранителей организаторы заявили об отмене фестиваля.
Ранее концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-Катка в Москве, устроив драку.
