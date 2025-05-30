Небензя: Киев должен выбрать между поражением и урегулированием

Постоянный представитель России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что выбор за Украиной: мир по итогам переговоров или поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта.

Небензя обвинил ООН в поддержке «партии войны» на Украине

По его словам, никакие новые санкции в отношении Москвы не предотвратят поражения режима Владимира Зеленского.

Дипломат отметил, что Зеленский хочет настроить Трампа против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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