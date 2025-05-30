Небензя: Зеленский хочет настроить Трампа против России
Президент Украины Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать американского лидера Дональда Трампа, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.
По его словам, они намерены вернуть США на антироссийские и русофобские позиции. Дипломат указал, что у нынешних американских властей «открылись глаза» в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта.
Ранее Небензя обвинил ООН в поддержке «партии войны» на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru