Небензя обвинил ООН в поддержке «партии войны» на Украине
Секретариат Организации объединенных наций (ООН) нарушил свои обязательства и встал на сторону сторонников продолжения конфликта на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.
Российский дипломат раскритиковал выступление заместителя генерального секретаря организации Розмари Дикарло и сказал, что она использует недостоверную информацию. Она обвинила российскую армию в бомбардировке украинских городов и разрушении их гражданской инфраструктуры. По словам Небензи, Дикарло просто повторила тезисы администрации бывшего президента США Джо Байдена и забыла о принципе нейтралитета.
Постоянный представитель России также отметил, что такая однобокая позиция подрывает доверие к ООН и выводам ее секретариата по украинскому вопросу. Он добавил, что заявления руководства о том, что оно планирует содействовать мирному разрешению конфликта на Украине теперь вызывают сомнения.
Ранее Небензя заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru