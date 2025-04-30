Российский дипломат раскритиковал выступление заместителя генерального секретаря организации Розмари Дикарло и сказал, что она использует недостоверную информацию. Она обвинила российскую армию в бомбардировке украинских городов и разрушении их гражданской инфраструктуры. По словам Небензи, Дикарло просто повторила тезисы администрации бывшего президента США Джо Байдена и забыла о принципе нейтралитета.

Постоянный представитель России также отметил, что такая однобокая позиция подрывает доверие к ООН и выводам ее секретариата по украинскому вопросу. Он добавил, что заявления руководства о том, что оно планирует содействовать мирному разрешению конфликта на Украине теперь вызывают сомнения.

Ранее Небензя заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского, напоминает НСН.

