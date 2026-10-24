СМИ: США срочно эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока в обстановке хаоса
По данным телеканала CNN, из дипломатических представительств США на Ближнем Востоке в спешном порядке эвакуируются сотрудники дипмиссий и члены их семей — процесс проходит в обстановке неразберихи. Причиной послужил сигнал от Госдепартамента: ведомство предупредило о потенциальной опасности атак со стороны Ирана, отмечают журналисты.
Ситуация выглядит как неприятное повторение уже пережитого: немало тех, кто сейчас покидает регион, совсем недавно вернулись на рабочие места — до этого им приходилось уезжать из‑за обострения конфликта с Ираном.
Как стало известно из источника, в Вашингтоне не исключают, что удары по Ирану могут возобновиться 24–25 октября. Эту вероятность подтвердил американский посол в Турции Томас Баррак. В частности, гражданам США, работающим в регионе, и их близким предписано покинуть Саудовскую Аравию — это связано с опасениями дальнейшей эскалации напряжённости, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Жену Левы из «Би-2» объявили в розыск российские приставы из-за долга
- СМИ: США срочно эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока в обстановке хаоса
- Мэр: В Тольятти из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены промобъекты
- Китайский экспорт мандаринов в РФ вырос в 6 раз
- Останки 19 замученных нацистами пациентов психбольницы подняли под Тверью
- МО: Силы ПВО сбили почти 1300 БПЛА ВСУ и крылатую ракету «SCALP»
- Цифровое удостоверение «Макс» предложили использовать для получения пенсии
- В Ижевске из-за беспилотной опасности остановили движение транспорта
- В Липецке подросток предотвратил нападение друга на школу
- В Орле при ракетной атаке ВСУ погибли 3 человека