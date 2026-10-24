СМИ: США срочно эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока в обстановке хаоса

Ситуация выглядит как неприятное повторение уже пережитого: немало тех, кто сейчас покидает регион, совсем недавно вернулись на рабочие места — до этого им приходилось уезжать из‑за обострения конфликта с Ираном.

Как стало известно из источника, в Вашингтоне не исключают, что удары по Ирану могут возобновиться 24–25 октября. Эту вероятность подтвердил американский посол в Турции Томас Баррак. В частности, гражданам США, работающим в регионе, и их близким предписано покинуть Саудовскую Аравию — это связано с опасениями дальнейшей эскалации напряжённости, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

