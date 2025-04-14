Генерал Соболев назвал «абсурдом» продление моратория на удары по энергетике

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил НСН, что Киев нарушал договоренность буквально каждый день.

России нет смысла продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам, так как Киев эту договоренность не соблюдает, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН.

16 апреля истекает срок действия моратория на прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры. При этом, по данным Минобороны РФ, украинская сторона его неоднократно нарушала. Соболев заявил, что Киев нарушал договоренность буквально каждый день.

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«Украина этот мораторий нарушала каждый день, начиная с первого дня. Более того, в это время был нанесен серьезный ущерб в Краснодарском крае, нефтеперерабатывающие заводы атаковывались. Буквально на следующий день после договора о прекращении ударов по энергетическим объектам Украина атаковала Россию беспилотниками. Удары наносятся каждый день, Украина не прекращала атаки даже на минуту. Мы не наносим сейчас удары по энергетическим объектам. Я считаю, что надо наносить удары по объектам инфраструктуры, через которые поступает оружие, боеприпасы, техника. Вот там нужно наносить удары, это будет более эффективно… По мостам, тоннелям и так далее. А от ударов по энергетическим объектам страдают люди, обычные граждане», - рассказал он.

В связи с этим продление моратория Соболев назвал бессмысленным, а саму ситуацию «абсурдной».

«Мораторий выполнялся только с нашей стороны. Для нас какой смысл продлевать, если он с первого дня нарушается со стороны ВСУ? Зачем его продлевать? Это вообще какой-то абсурд. Сейчас мы восстанавливаем дипломатические отношения с США, нужно в этом направлении работать. А эта договоренность (на мораторий, прим. НСН) не выполнялась ни один день с украинской стороны», - подытожил собеседник НСН.

Решение о том, будет ли продлеваться мораторий, будет зависеть от президента РФ Владимира Путина, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что до этого Москва обсудит с США все нарушения со стороны Киева. По его словам, мораторий фактически не соблюдался Киевом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ГосдумаСпецоперацияУкраина

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