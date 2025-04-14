России нет смысла продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам, так как Киев эту договоренность не соблюдает, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН.

16 апреля истекает срок действия моратория на прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры. При этом, по данным Минобороны РФ, украинская сторона его неоднократно нарушала. Соболев заявил, что Киев нарушал договоренность буквально каждый день.