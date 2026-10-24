Мэр: В Тольятти из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены промобъекты

В Тольятти в результате масштабной атаки украинских беспилотников на Самарскую область были повреждены промышленные объекты. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил мэр города Илья Сухих.

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Он рассказал, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет, и добавил, что на местах происшествий работают службы оперативного реагирования.

24 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о массовой атаке дронов ВСУ на регион.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Орле при ракетной атаке ВСУ погибли три человека.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ТольяттиСамарская ОбластьВСУБеспилотникиПромышленность

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