Мэр: В Тольятти из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены промобъекты

Он рассказал, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет, и добавил, что на местах происшествий работают службы оперативного реагирования.

24 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о массовой атаке дронов ВСУ на регион.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Орле при ракетной атаке ВСУ погибли три человека.