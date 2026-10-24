Китайский экспорт мандаринов в РФ вырос в 6 раз
В сентябре текущего года экспорт китайских мандаринов и их гибридов в Россию вырос в 6,1 раза по сравнению с августом, достигнув $4,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.
Известно, что за год объем экспорта вырос на 8%.
Отмечается, что одновременно с этим увеличились и поставки других цитрусовых: грейпфрутов и помело за месяц — в 2,2 раза (до $3,1 млн), лимонов в сентябре — в 2,3 раза, а за год — в 2,8 раза (до $1,4 млн). Согласно данным таможни, экспорт апельсинов вырос на 22% в годовом выражении и в 3,6 раза по сравнению с августом, — до $230,8 тысячи.
Китай за первые девять месяцев 2026 года экспортировал в РФ мандаринов более чем на $57 млн. Это на 34% превышает показатель аналогичного периода 2025-го. Уточняется, что поставки грейпфрутов и помело достигли $17,8 млн, увеличившись на 31%, лимонов — $17,6 млн (на 7%), апельсинов — $10,1 млн (на 14%).
Ранее в Агроэкспорте сообщили, что за первые восемь месяцев 2026 года Россия заработала от экспорта молока и сливок рекордные $35 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Останки 19 замученных нацистами пациентов психбольницы подняли под Тверью
- МО: Силы ПВО сбили почти 1300 БПЛА ВСУ и крылатую ракету «SCALP»
- Цифровое удостоверение «Макс» предложили использовать для получения пенсии
- В Ижевске из-за беспилотной опасности остановили движение транспорта
- В Липецке подросток предотвратил нападение друга на школу
- В Орле при ракетной атаке ВСУ погибли 3 человека
- Вирусолог допустил распространение хантавируса Андес по всему миру
- Минпросвещения: Обучающиеся по четвертям будут отдыхать меньше
- МО: На Украине ВС РФ поразили цех по производству безэкипажных катеров
- В Саудовской Аравии не состоится «Интервидение-2026»