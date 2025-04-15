СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

По данным издания, пока им не удалось убедить Трампа. Речь идет о позиции в отношении требований Москвы о территориальных уступках от Киева. Глава государства все еще придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, что президент России хочет заключить мир.

Как заявил бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа США Дэниел Фрайд, внешнеполитическое ведомство США, а также Минфин готовят варианты ужесточения антироссийских санкций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не станет заключать с США сделку, которая загонит РФ в ловушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

