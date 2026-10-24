СМИ: Жену Левы из «Би-2» объявили в розыск российские приставы из-за долга
Судебные приставы ищут Асю Бортник — жену Игоря Бортника (лидера группы «Би‑2», включённого Минюстом РФ в реестр иноагентов) — в связи с неуплатой имущественного налога, сообщает Telegram‑канал Shot. Как уточняется в публикации, женщина с 2022 года не вносила платежи за принадлежащую ей недвижимость в Москве.
Согласно материалу, супруги уехали из России в 2022 году, но сохранили в столице квартиру на улице 1905 года. По сведениям канала, это помещение площадью 121 кв. м появилось в результате объединения двух квартир. После обращения ФНС суд встал на сторону налоговой и постановил взыскать с должницы 89,3 тыс. рублей. Далее дело передали приставам.
Семья переоформила недвижимость на 41‑летнего риелтора Ивана К., который занимается продажей зарубежной недвижимости стоимостью от 35 тыс. евро (3,16 млн рублей). По версии СМИ, приставы могут подать в суд с требованием признать сделку фиктивной. В случае удовлетворения иска квартиру могут выставить на торги.
Ранее суд выписал рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) из арестованной московской квартиры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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