«Достанут из Европы»: Киев ищет силы для продолжения конфликта
После вторжения в Курскую области Киев рассчитывает на продолжение конфликта, у них нет выбора, потому что Россия такого не простит, заявил НСН Виктор Соболев.
После вторжения в Курскую область Киев рассчитывает на продолжение конфликта. Если украинская сторона договорится с ЕС, то начнет призывать своих граждан на фронт из Европы, заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Киев формирует новые механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью по 2 тыс. человек каждая в расчете на продолжение конфликта в 2025 году, пишет Forbes со ссылкой на портал Militaryland. По данным СМИ, на службу намерены принимать в основном украинцев, проживающих в государствах, где идет подготовка. Соболев призвал как можно скорее выбить украинские формирования из Курской области.
«Безусловно, Киев будет рассчитывать на продолжение конфликта. После вторжения в Курскую область у него другого варианта нет. Мы это не простим. Киев будет готовить новых солдат. Если договорятся с европейскими странами, то будут оттуда своих граждан доставать. Если им будут платить серьезные деньги, то многие могут и пойти. Качество зависит от того, как их будут готовить. Мы должны готовить свои силы. Сейчас идут контрактники, проходят обучение. Все зависит от того, какие у нас будут вооруженные силы, когда Киев бросит в этот конфликт вновь сформированные объединения и части. Сейчас нужно не ослаблять донецкое и луганское направления, нужно развивать наступление и как можно скорее выбить украинцев из Курской области», - сказал депутат.
В свою очередь экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов выразил мнение, что однажды сбежавшие граждане Украины продолжат избегать фронта.
«Если украинские граждане убежали уже один раз, они будут делать все, чтобы не попасть в регион боевого соприкосновения. Чтобы их вернуть, нужно включиться в этот вопрос странам, на территории которых эти люди находятся. Думаю, для таких людей будет трудно найти какую-то мотивацию», - заключил собеседник НСН.
Ранее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российским военным необходимо наносить удары по центрам принятия решений на Украине, потому что это подорвет боевой дух бойцов ВСУ.
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