«Достанут из Европы»: Киев ищет силы для продолжения конфликта

Киев формирует новые механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью по 2 тыс. человек каждая в расчете на продолжение конфликта в 2025 году, пишет Forbes со ссылкой на портал Militaryland. По данным СМИ, на службу намерены принимать в основном украинцев, проживающих в государствах, где идет подготовка. Соболев призвал как можно скорее выбить украинские формирования из Курской области.



«Безусловно, Киев будет рассчитывать на продолжение конфликта. После вторжения в Курскую область у него другого варианта нет. Мы это не простим. Киев будет готовить новых солдат. Если договорятся с европейскими странами, то будут оттуда своих граждан доставать. Если им будут платить серьезные деньги, то многие могут и пойти. Качество зависит от того, как их будут готовить. Мы должны готовить свои силы. Сейчас идут контрактники, проходят обучение. Все зависит от того, какие у нас будут вооруженные силы, когда Киев бросит в этот конфликт вновь сформированные объединения и части. Сейчас нужно не ослаблять донецкое и луганское направления, нужно развивать наступление и как можно скорее выбить украинцев из Курской области», - сказал депутат.