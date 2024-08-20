«Пиар-война Зеленского»: Рогов сообщил о ночной переброске техники ВСУ в Запорожье

СМИ: В результате атак ВСУ на Курскую область 17 человек погибли и 140 пострадали Более 220 снарядов было выпущено ВСУ за сутки по Белгородской области Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составила 10 тыс кв м Экипажи очередной миссии на МКС приступили к сдаче экзаменов В свет выходит книга «Легенды студии "Союзмультфильм"»