«Пиар-война Зеленского»: Рогов сообщил о ночной переброске техники ВСУ в Запорожье
Военный резерв ВСУ может составлять до 40 тысяч военных, что позволит украинской армии прорвать линию обороны на любом из направлений, сказал НСН Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрытно перебрасывают через город Запорожье, подконтрольный Киеву, боевую технику и несколько десятков бензовозов для их снабжения, заявил в интервью НСН председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«По данным местных жителей, которые ждут освобождения города, все происходит с выключенными фарами по ночам, что говорит о максимальной конспирации. Перевозится, прежде всего, тяжелая техника, включая бронетехнику, речь о десятках единиц. Также есть данные как минимум о трех десятках бензовозов. Мы прекрасно понимаем, что это колоссальный объем топлива, а оно является кровью для техники», - сказал он.
По словам собеседника НСН, резерв ВСУ может доходить до 40 тысяч военных.
«У Зеленского есть еще десяток бригад, которые не задействованы, несмотря на Курскую авантюру. Будет ли основной удар в Запорожской области или где-то еще – покажет время. Но речь идет о запасе в 30-40 тысяч боевиков ВСУ. С таким объемом резерва можно попробовать прорвать линию обороны где угодно. Понятно, что результат будет для них предсказуем, но Зеленский играет в пиар-войну, не в классическую. Потому потери личного состава его особо не волнуют», - заключил Рогов.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные остановили продвижение украинских сил в Суджанском районе Курской области. По его словам, на этом участке ВСУ противодействуют бойцы «Ахмата», 2-й бригады спецназа, 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка, передает «Радиоточка НСН».
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