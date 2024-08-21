«Расстреливают мирных»: Очевидцы подтвердили мародерства ВСУ в Курской области
Пока часть жителей Курской области не готова добровольно покинуть свои дома, очевидцы подтверждают случаи расстрелов мирных граждан со стороны ВСУ.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что получил множество снимков с мирными жителями региона, которые были убиты в упор.
«Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», - написал он в своем Telegram-канале. Алаудинов также добавил, что ВСУ, действуя в Судже, использовали подопечных детского дома и их воспитателей в качестве щита.
СТРЕЛЯЮТ БЕЗ РАЗБОРА
Затем и житель Курской области сообщил, что ВСУ расстреляли двух мирных жителей, когда те переплывали реку в Суджанском районе.
«У нас речка Псёл, соседнее село Гуево называется, так двое молодых людей к нам переплывали, уходили. И солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег. Расстрелял», - сказал он в беседе с журналистами ТАСС.
При этом политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов опубликовал видео с погибшими, которое быстро распространилось по Telegram-каналам. На кадрах, снятых на окраине села Ольговка, с помощью дрона, видны тела четырех мужчин, ни на одном из них нет военной формы или иных знаков отличия. По словам Мамонтово, людей убили в первые дни атаки ВСУ на Курскую область.
Ранее украинский военный, захваченный в плен в регионе, рассказал о приказе командования ВСУ расстреливать на месте жителей при оказании сопротивления. Видео его опроса распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Информацию также комментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Укробандеровские вооруженные формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством», - указала она.
На фоне военных действий в региона регулярно ведутся работы по эвакуации мирных жителей. Однако, как сообщил депутат областной Думы Курской области, председатель комитета Совета молодых депутатов Курской области Алексей Золотарев, который лично вывез из Глушковского района Курской области более 700 человек, многие не соглашаются покидать свои дома добровольно.
«Сначала эвакуация была добровольной, потом она стала обязательной. Отмечу, что многие люди наотрез отказываются выезжать из своих родных населенных пунктов — не хотят бросать хозяйство, домашних животных, не хотят покидать свою землю, свои дома. Как правило, это пожилые люди, но есть и молодежь, и люди среднего возраста. Совместно с волонтерами, с администрацией района и области мы всех пытаемся уговорить, объяснить ситуацию, убедить уехать к родственникам или в пункты временного размещения и вернуться уже в мирное время», — заметил собеседник НСН.
По его словам, жители региона сумели сплотились против вражеских сил. Местная администрация, Росгвардия, полиция, МЧС, волонтеры, общественные организации слаженно работают на месте. При этом обстановка остается сложной.
Жители Суджи в Курской области, которым еще в первые дни атаки ВСУ удалось покинуть город, в интервью НСН подтверждали, что там много разрушений, нет электричества и отсутствует мобильная связь.
«Было страшно, с каждым взрывом казалось, что всё. Я не знаю, каким чудом уцелела наша машина и дом. Между взрывами мы рассчитывали время, когда немножко притихало на какие-то минуты, посадили трехлетнюю дочку на машину, выехали из города и ехали с огромной скоростью. Сейчас уже подтвердилось, что трассы обстреливаются, там много сгоревших машин», - рассказала коренная жительница Суджи Ирина.
ПОРАЖЕНИЯ ВСУ В ДНР И РЕЗЕРВЫ
Находясь в Курской области, ВСУ вынуждены терпеть поражение на других участках фронта. Накануне стало известно, что российские военные освободили поселок городского типа Новгородское (Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республики (ДНР). Это один из важных логических узлов и крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации.
Вместе с тем Украина обладает достаточным резервом для попытки прорвать линию обороны на любом из направлений, сказал НСН председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«У Зеленского есть еще десяток бригад, которые не задействованы, несмотря на Курскую авантюру. Речь идет о запасе в 30-40 тысяч боевиков ВСУ. С таким объемом резерва можно попробовать прорвать линию обороны где угодно. Понятно, что результат будет для них предсказуем, но Зеленский играет в пиар-войну, не в классическую. Потому потери личного состава его особо не волнуют», - отметил он.
По словам Рогова, ВСУ скрытно перебрасывают через город Запорожье, подконтрольный Киеву, боевую технику и несколько десятков бензовозов для их снабжения.
Также украинские военные продолжают атаковать российские регионы с помощью БПЛА. В ночь с 20 на 21 августа средства ПВО сбили над территорией России 45 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Из них 23 над Брянской областью, шесть над Белгородской областью, три над Калужской, еще два над Курской. Еще 11 дронов были сбиты в Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин назвал попытку атаковать город самой масштабной за все время. О том, что над Подольском был сбит первый дрон, мэр Москвы проинформировал в 03:02 по московскому времени. К 4:15 сообщалось уже о семи сбитых беспилотниках.
Как заявил в беседе с НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, российская система ПВО показывает высокую эффективность и способна уничтожить восемь из десяти объектов противника, что это прекрасным показателем.
«Система ПВО РФ самая современная и самая перспективная, все последние достижения науки внедрены в нашу систему ПВО. Пролетают единицы, это единичные случаи, потому что стопроцентной гарантии никто вам дать не может. Если восемь из десяти уничтожаются – это считается прекрасно», - заметил он.
Как добавил Бижев, российская система превосходит израильский «Железный купол».
«У нас система защиты эшелонированная по высотам и дальности. Есть целые эшелоны для малой, средней и большой дальности. Плюс еще средства радиоэлектронной борьбы и истребительная авиация», - пояснил собеседник НСН.
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил накануне о создании новых группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Он также уточнил, что вопросами содействия гражданским властям при эвакуации населения будет заниматься замминистра обороны Андрей Булыга, представитель Генштаба и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск» будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, передает «Радиоточка НСН».
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