«Расстреливают мирных»: Очевидцы подтвердили мародерства ВСУ в Курской области

СТРЕЛЯЮТ БЕЗ РАЗБОРА

Затем и житель Курской области сообщил, что ВСУ расстреляли двух мирных жителей, когда те переплывали реку в Суджанском районе.

«У нас речка Псёл, соседнее село Гуево называется, так двое молодых людей к нам переплывали, уходили. И солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег. Расстрелял», - сказал он в беседе с журналистами ТАСС.

При этом политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов опубликовал видео с погибшими, которое быстро распространилось по Telegram-каналам. На кадрах, снятых на окраине села Ольговка, с помощью дрона, видны тела четырех мужчин, ни на одном из них нет военной формы или иных знаков отличия. По словам Мамонтово, людей убили в первые дни атаки ВСУ на Курскую область.

Ранее украинский военный, захваченный в плен в регионе, рассказал о приказе командования ВСУ расстреливать на месте жителей при оказании сопротивления. Видео его опроса распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Информацию также комментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Укробандеровские вооруженные формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством», - указала она.

На фоне военных действий в региона регулярно ведутся работы по эвакуации мирных жителей. Однако, как сообщил депутат областной Думы Курской области, председатель комитета Совета молодых депутатов Курской области Алексей Золотарев, который лично вывез из Глушковского района Курской области более 700 человек, многие не соглашаются покидать свои дома добровольно.

«Сначала эвакуация была добровольной, потом она стала обязательной. Отмечу, что многие люди наотрез отказываются выезжать из своих родных населенных пунктов — не хотят бросать хозяйство, домашних животных, не хотят покидать свою землю, свои дома. Как правило, это пожилые люди, но есть и молодежь, и люди среднего возраста. Совместно с волонтерами, с администрацией района и области мы всех пытаемся уговорить, объяснить ситуацию, убедить уехать к родственникам или в пункты временного размещения и вернуться уже в мирное время», — заметил собеседник НСН.

По его словам, жители региона сумели сплотились против вражеских сил. Местная администрация, Росгвардия, полиция, МЧС, волонтеры, общественные организации слаженно работают на месте. При этом обстановка остается сложной.

Жители Суджи в Курской области, которым еще в первые дни атаки ВСУ удалось покинуть город, в интервью НСН подтверждали, что там много разрушений, нет электричества и отсутствует мобильная связь.

«Было страшно, с каждым взрывом казалось, что всё. Я не знаю, каким чудом уцелела наша машина и дом. Между взрывами мы рассчитывали время, когда немножко притихало на какие-то минуты, посадили трехлетнюю дочку на машину, выехали из города и ехали с огромной скоростью. Сейчас уже подтвердилось, что трассы обстреливаются, там много сгоревших машин», - рассказала коренная жительница Суджи Ирина.