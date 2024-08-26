«Акт символизма»: Уничтожение центров принятия решений подорвет боевой дух ВСУ

Российским военным необходимо наносить удары по центрам принятия решений на Украине, потому что это подорвет боевой дух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с НСН председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.



Минобороны РФ заявило, что российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Как отметили в ведомстве, атакованные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. Рогов призвал наносить удары даже по пустым центрам принятия решений.