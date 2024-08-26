«Акт символизма»: Уничтожение центров принятия решений подорвет боевой дух ВСУ
Важно ликвидировать руководство Украины, потому что те, кто придут им на смену, будут менее агрессивными, заявил в эфире НСН Владимир Рогов.
Российским военным необходимо наносить удары по центрам принятия решений на Украине, потому что это подорвет боевой дух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с НСН председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны РФ заявило, что российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Как отметили в ведомстве, атакованные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. Рогов призвал наносить удары даже по пустым центрам принятия решений.
«Я считаю, что нам необходимо еще бить по центрам принятия решений на данной территории, пусть они даже если будут и пустые, но само их разрушение будет актом символизма, все эти руины сильно подорвут боевой дух противника. Владимир Зеленский не является легитимным главой государства с любой точки зрения, соответственно, ликвидировать его можно достаточно эффективно и быстро. Важно ликвидировать главарей всей этой шайки, потому что уровень агрессии и преступных приказов со стороны тех персонажей, которые придут им на смену, будет намного ниже. Каждый будет задумываться, стоят ли подобные вещи получаемого ответа», - сказал собеседник НСН.
Ранее Зеленский записал видеообращение в честь 33-й годовщины независимости страны, в котором высказал угрозы в адрес России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, политик записал видео в Сумской области в районе реки Псел, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область. В обращении Зеленский заявил, что россияне «получат горя».
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