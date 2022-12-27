Генерал из Госдумы призвал «поставить на место» ЧВК «Вагнер» после критики Генштаба
Во время военных действий неприемлема критика тех, кто их организует, сказал НСН депутат Виктор Соболев.
Экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» выступили с критикой в адрес главы Генштаба МО РФ Валерия Герасимова. В частности, они указали на отсутствие артиллерийских боеприпасов, в связи с этим они не могут помочь своей пехоте, которая без этого несет большие, чем это могло быть, потери под Бахмутом, передают Telegram-каналы. Глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил, что будет решать эти проблемы. Соболев же считает, что членов ЧВК нужно поставить на место.
«Как военный человек я считаю, что когда идет в**** (спецоперация - прим. НСН) критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными – у него частная военная компания, а это незаконно. Да, они на нашей стороне, мы закрываем глаза, но это, повторюсь, незаконно. Во-первых, это не свойственно России, никаких наемников со времен Киевской Руси у нас не было. Второе, если у них есть какие-то мысли, то пусть поделятся, коль уж участвуют в спецоперации. Сейчас обстановка стабилизировалась, меры, принимаемые Генштабом, Минобороны, дают свои результаты. Огульно говорить, что виноват этот или тот можно, но я считаю, военное руководство видит недостатки, промахи и решает их. Давно нужно было ЧВК «Вагнер» поставить на место: не такую уж роль они играют в зоне спецоперации, чтобы диктовать свои условия. Ставить себя выше других неприемлемо», - сказал Соболев.
Собеседник НСН предположил, что подобная критика может привести, к примеру, смене начальника Генштаба МО РФ.
«Станет ли лучше? Кто займет это место? Сделали сейчас единое командование военной операции – это правильно, но нужно еще создать три фронтовых объединения. Обстановка стабилизировалась, улучшилась система управления соединениями и частями СВО. Уверен, что все это даст нормальные результаты. Нужна жесткая централизация, ответственность за выполнение задач», - резюмировал Соболев.
Напомним, ранее, помимо Евгения Пригожина, некоторые решения Генштаба критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом на днях президент РФ Владимир Путин дал Минобороны РФ указание оперативно реагировать на критику в адрес ведомства.
Ранее Виктор Соболев в эфире НСН допустил атаки БПЛА по аэродромам России в Новый год.
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