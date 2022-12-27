Генерал из Госдумы призвал «поставить на место» ЧВК «Вагнер» после критики Генштаба

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» выступили с критикой в адрес главы Генштаба МО РФ Валерия Герасимова. В частности, они указали на отсутствие артиллерийских боеприпасов, в связи с этим они не могут помочь своей пехоте, которая без этого несет большие, чем это могло быть, потери под Бахмутом, передают Telegram-каналы. Глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил, что будет решать эти проблемы. Соболев же считает, что членов ЧВК нужно поставить на место.

«Как военный человек я считаю, что когда идет в**** (спецоперация - прим. НСН) критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными – у него частная военная компания, а это незаконно. Да, они на нашей стороне, мы закрываем глаза, но это, повторюсь, незаконно. Во-первых, это не свойственно России, никаких наемников со времен Киевской Руси у нас не было. Второе, если у них есть какие-то мысли, то пусть поделятся, коль уж участвуют в спецоперации. Сейчас обстановка стабилизировалась, меры, принимаемые Генштабом, Минобороны, дают свои результаты. Огульно говорить, что виноват этот или тот можно, но я считаю, военное руководство видит недостатки, промахи и решает их. Давно нужно было ЧВК «Вагнер» поставить на место: не такую уж роль они играют в зоне спецоперации, чтобы диктовать свои условия. Ставить себя выше других неприемлемо», - сказал Соболев.