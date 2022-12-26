Генерал из Госдумы допустил атаки БПЛА по аэродромам России в Новый год

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Отмечалось, что в результате падения обломков трое российских военных, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения. Виктор Соболев считает, что БПЛА был запущен с территории России.

«Это аэродром наших стратегических бомбардировщиков, которые наносят удары по электростанциям на Украине. Не думаю, что беспилотники долетают до аэродрома. В прошлый раз по «Энгельсу» нанесли удар с какой-то заброшенной фермы. Подъехала машина, выпустила беспилотник, сейчас не проблема с беспилотниками. Ясно, что это диверсия. Тогда беспилотник был запущен не с Украины. Вероятность того, что подобные инциденты усилятся в новогоднюю ночь и праздники? Всё будет зависеть от того, как будут работать наши средства противовоздушной обороны. Они должны не подпустить никакие беспилотники на пушечный выстрел к нашим стратегическим объектам. Также это зависит от того, как будет работать наше ФСБ», - сказал Соболев.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН также допустил, что беспилотники могли быть запущены диверсионной группой с территории России. Кроме того, депутат призвал россиян быть готовыми к новым инцидентам и проявлять бдительность.