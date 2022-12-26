Генерал из Госдумы допустил атаки БПЛА по аэродромам России в Новый год
Российские средства ПВО обязаны не подпустить украинские БПЛА к военным аэродромам, вместе с тем ФСБ должна грамотно выполнять свою работу, отметил в эфире НСН Виктор Соболев.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться атаковать военные аэродромы России с помощью беспилотников на Новый год и новогодние праздники, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Отмечалось, что в результате падения обломков трое российских военных, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения. Виктор Соболев считает, что БПЛА был запущен с территории России.
«Это аэродром наших стратегических бомбардировщиков, которые наносят удары по электростанциям на Украине. Не думаю, что беспилотники долетают до аэродрома. В прошлый раз по «Энгельсу» нанесли удар с какой-то заброшенной фермы. Подъехала машина, выпустила беспилотник, сейчас не проблема с беспилотниками. Ясно, что это диверсия. Тогда беспилотник был запущен не с Украины. Вероятность того, что подобные инциденты усилятся в новогоднюю ночь и праздники? Всё будет зависеть от того, как будут работать наши средства противовоздушной обороны. Они должны не подпустить никакие беспилотники на пушечный выстрел к нашим стратегическим объектам. Также это зависит от того, как будет работать наше ФСБ», - сказал Соболев.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН также допустил, что беспилотники могли быть запущены диверсионной группой с территории России. Кроме того, депутат призвал россиян быть готовыми к новым инцидентам и проявлять бдительность.
«Беспилотники могут запускаться и непосредственно в близости, не обязательно по 700 километров дальности. Это может разведывательно-диверсионная группа работать. Это стратегический аэродром и, безусловно, представляет опасность для ВСУ. Одна из целей – это аэродром «Энгельс». То, что беспилотник сбили – показывает работу наших ПВО. Думаю, что выводы сделали после первого случая. Но, к сожалению, три человека погибло. Ожидание каких-то провокаций должно сопровождаться бдительностью со стороны населения и правоохранительных органов. О любом подозрительном предмете и объекте нужно докладывать и информировать соответствующие органы. Не нужно привязываться к определенным датам, нужно понимать: что идет спецоперация и она сопряжена с некоторыми ответными действиями со стороны противника», - резюмировал Швыткин.
Украинские беспилотники в начале декабря уже предпринимали попытки атаковать российские военные аэродромы. Так, 5 декабря украинские БПЛА подлетели к аэродромам в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. Атака, как сообщили в Минобороны, была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». В военном ведомстве утверждали, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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