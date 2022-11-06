СМИ: ЧВК «Вагнер» создаст центры подготовки в Курской и Белгородской областях
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» откроет центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнесмен Евгения Пригожина.
По его мнению, финансировать их деятельность должен региональный бизнес, а в ополчение будут принимать местных жителей. Но при этом Пригожин пока планирует самостоятельно обеспечивать такие центры подготовки при ЧВК «Вагнер».
«Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно (...). Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин также предложил владельцам небольших предприятий отправить 25 процентов мужчин из числа сотрудников «нести службу в окопах». Бизнесмен планирует, что ополченцы будут проводить там неделю, на следующие три недели смогут вернуться домой и на производство «и так по кругу».
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал политиков к консолидации. По его словам, в сложной ситуации господа «говоруны» должны прекратить пустые разговоры и начать приносить стране настоящую пользу с оружием в руках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- СМИ: ЧВК «Вагнер» создаст центры подготовки в Курской и Белгородской областях
- В Белгородской области ВСУ обстреляли промышленный объект
- Украинский военнопленный рассказал о сокрытии данных Киевом о погибших
- «Пыл убавится». Эксперты раскрыли сроки начала переговоров по урегулированию кризиса на Украине
- Стремоусов сообщил о стягивании бронетехники ВСУ на херсонском направлении
- Профессор Орлов: На Западе прислушались к посылу России о недопущении ядерной войны
- В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине
- В России впервые с июля выявили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
- На севере Запорожской области возводят укрепрайоны
- WP: Вашингтон просит Киев показать готовность к переговорам с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru