СМИ: ЧВК «Вагнер» создаст центры подготовки в Курской и Белгородской областях

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» откроет центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнесмен Евгения Пригожина.

Пригожин назвал критиков ЧВК «Вагнер» «тварями»

По его мнению, финансировать их деятельность должен региональный бизнес, а в ополчение будут принимать местных жителей. Но при этом Пригожин пока планирует самостоятельно обеспечивать такие центры подготовки при ЧВК «Вагнер».

«Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно (...). Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин также предложил владельцам небольших предприятий отправить 25 процентов мужчин из числа сотрудников «нести службу в окопах». Бизнесмен планирует, что ополченцы будут проводить там неделю, на следующие три недели смогут вернуться домой и на производство «и так по кругу».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал политиков к консолидации. По его словам, в сложной ситуации господа «говоруны» должны прекратить пустые разговоры и начать приносить стране настоящую пользу с оружием в руках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БелгородКурская ОбластьЕвгений ПригожинЧВК
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