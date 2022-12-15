Главнокомандующий ВСУ сравнил Суровикина с полководцем времен Петра I

По его словам, Суровикин производит на своих подчиненных столь сильное впечатление, что не оставляет им выбора, выполнять приказ или нет. Залужный добавил, что российский генерал вызывает у него страх своим видом.

Ранее Суровикин заявил, что потери российской армии на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».