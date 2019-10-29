Названы ключевые темы «нормандского формата» после разведения сил в Золотом
Бывший парламентарий Верховной рады рассказал НСН, с какими трудностями стороны столкнутся в ходе встречи «нормандской четвёрки».
Процесс разведения сил начался в населённом пункте Золотое в соответствии с договорённостями контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет ТАСС. Кроме того, в Киеве заявили о готовности лидера страны Владимира Зеленского встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ситуации.
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН оценил вероятность успеха операции по разведению сил и рассказал, какие шаги ожидаются от сторон дальше.
«Я думаю, что разведение и в Золотом, и в Петровском будет. А что касается разведения в 30 остальных пунктах, думаю, это будет предмет договорённостей уже в рамках "нормандского формата". Основные задачи, которые должен выполнить Зеленский, чтобы встреча состоялась — разведение в Золотом, Петровском и в станице Луганская, где оно уже состоялось. Дальше уже будут другие решения, которые будут нести определённый императив для сторон. Я думаю, там уже будет разведение сил и средств по всей линии фронта, включая и политическую часть договорённостей, которая есть в Минских соглашениях. Я надеюсь, что до конца года "нормандская встреча" произойдёт», — заявил Килинкаров.
Кроме того, собеседник НСН перечислил спорные моменты, с которыми стороны столкнутся в ходе «нормандской встречи». По его словам, камнем преткновения могут стать вопросы принятия и продления законов о статусе Донбасса, о выборах в непризнанных республиках и об амнистии. По мнению экс-депутата Верховной рады, Киев может застопорить процесс урегулирования, отказавшись идти по ранее намеченным пунктам Минских соглашений.
«Основная проблема, с которой столкнутся после разведения войск в Золотом и Петровском, это закон о статусе Донбасса. Срок его истекает 31 декабря, и я смотрю по заявлениям украинских политиков, они не намерены продлевать срок действия закона в том виде, в каком он существует. Я так понимаю, они хотят в корне его пересмотреть. Сомневаюсь, что согласится другая сторона, и это будет большой проблемой. Второй вопрос, это выборы в республиках. Пока мы не видели ни проекта закона о выборах, ни подхода к этому вопросу. И третий сложный вопрос — это вопрос амнистии. Он вызывает дискуссии внутри Украины, и я пока не вижу решения. Хотя механизм компромисса по всем трём пунктам, я считаю, уже был найден, он прописан в Минских договорённостях. Но украинская сторона считает это неприемлемым, и она сделает всё, чтобы пересмотреть нормы. Но сам факт, что диалог в рамках "нормандского формата" состоится, уже позитивен», — подчеркнул Килинкаров.
Напомним, процесс разведения сил в Донбассе был сорван дважды по вине Украины. Так заявляли представители непризнанных республик ЛНР и ДНР. Первый срыв произошёл 9 октября, второй на следующий день. Что касается встречи лидеров России и Украины, по словам Владимира Зеленского, она пока возможна только в «нормандском формате» на международном уровне, двухсторонний вариант переговоров сейчас исключён.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин открыл памятник Примакову в Москве
- СМИ: Военные полицейские из РФ обстреляны в Сирии
- Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей в пользу Совхоза им. Ленина
- В Кремле допускают анализ причин недоверия россиян к власти
- «Частный случай». В Кремле откликнулись на расстрел в воинской части