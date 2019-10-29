Названы ключевые темы «нормандского формата» после разведения сил в Золотом

Процесс разведения сил начался в населённом пункте Золотое в соответствии с договорённостями контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет ТАСС. Кроме того, в Киеве заявили о готовности лидера страны Владимира Зеленского встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ситуации.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН оценил вероятность успеха операции по разведению сил и рассказал, какие шаги ожидаются от сторон дальше.

«Я думаю, что разведение и в Золотом, и в Петровском будет. А что касается разведения в 30 остальных пунктах, думаю, это будет предмет договорённостей уже в рамках "нормандского формата". Основные задачи, которые должен выполнить Зеленский, чтобы встреча состоялась — разведение в Золотом, Петровском и в станице Луганская, где оно уже состоялось. Дальше уже будут другие решения, которые будут нести определённый императив для сторон. Я думаю, там уже будет разведение сил и средств по всей линии фронта, включая и политическую часть договорённостей, которая есть в Минских соглашениях. Я надеюсь, что до конца года "нормандская встреча" произойдёт», — заявил Килинкаров.