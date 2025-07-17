В Госдуме заявили, что россияне смогут пользоваться VPN в законных целях

Граждане России смогут свободно использовать VPN в законных целях, сообщает RT со ссылкой на заявление первого заместителя главы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

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По его словам, использование VPN для преступлений будет отягчающим обстоятельством.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что использование VPN-сервисов на территории России не запрещено, и административная ответственность за сам факт их применения не предусмотрена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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