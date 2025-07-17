В Госдуме заявили, что россияне смогут пользоваться VPN в законных целях
17 июля 202501:38
Граждане России смогут свободно использовать VPN в законных целях, сообщает RT со ссылкой на заявление первого заместителя главы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.
По его словам, использование VPN для преступлений будет отягчающим обстоятельством.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что использование VPN-сервисов на территории России не запрещено, и административная ответственность за сам факт их применения не предусмотрена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru