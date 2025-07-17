В Смоленской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ
17 июля 202502:01
Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины сбит в Смоленской области, сообщил в Telegram глава региона Василий Анохин.
По его словам, получил травмы один человек. Также поврежден гражданский объект.
Отмечается, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Смоленской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru