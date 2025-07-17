В Смоленской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ

По его словам, получил травмы один человек. Также поврежден гражданский объект.

Отмечается, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

