В Смоленской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины сбит в Смоленской области, сообщил в Telegram глава региона Василий Анохин.

Над Крымом и Белгородской областью сбили восемь беспилотников ВСУ за час

По его словам, получил травмы один человек. Также поврежден гражданский объект.

Отмечается, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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