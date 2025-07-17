В Воронеже в жилом доме после атаки беспилотника образовалась дыра

По словам очевидцев, незадолго до попадания дрона они слышали, как летательный аппарат летит на низкой высоте. Помимо фасада и квартиры, повреждены как минимум четыре автомобиля, на которые упали кирпичи. Также во дворе лежали обломки дрона.

Всё произошло в районе улицы Айвазовского. Сначала очевидцы услышали грохот, потом появился густой дым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

