В Воронеже в жилом доме после атаки беспилотника образовалась дыра

В Воронеже на 16 этаже жилого дома после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины образовалась дыра, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам очевидцев, незадолго до попадания дрона они слышали, как летательный аппарат летит на низкой высоте. Помимо фасада и квартиры, повреждены как минимум четыре автомобиля, на которые упали кирпичи. Также во дворе лежали обломки дрона.

Всё произошло в районе улицы Айвазовского. Сначала очевидцы услышали грохот, потом появился густой дым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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