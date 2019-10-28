Цугцванг Зеленского. Националисты в Донбассе срывают мирный процесс
Эксперты в эфире НСН раскритиковали президента Украины за поведение с вооружёнными националистами в Донбассе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова главы батальона «Азов» Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» при разводе войск в Донбассе показали истинных виновников срыва Минских соглашений.
«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей», - написала Захарова в твиттере МИД РФ.
Накануне Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что в случае разведения войск введёт в Донбасс 10 тысяч бойцов.
Ранее Зеленский посетил поселок Золотое в Донбассе, где должно было произойти разведение войск. Украинский лидер прибыл на восток страны, чтобы обсудить с добровольцами вопрос отвода войск. Сообщается, что военнослужащие гостеприимно встретили Зеленского. Однако обсуждения запланированной темы так и не произошло.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что поражен развитием событий после встречи Зеленского с переговорщиками.
«Сейчас Зеленскому надо выбрать, умный он или красивый. Пока он демонстрирует только форму, не содержание. И на переговорах в Золотом даже форма оказалась не на высоте. Зеленский опустился до уровня базарного разговора. Но после того, как он заявил, что для вооруженных людей он не «какой-то там лох», Зеленскому надо применить силу. Если он не применит силу закона и не обеспечит отвод войск, он и будет «лох». С другой стороны, применение силы в отношении незаконных военных формирований может быть расценена в обществе как месть. И это плохо. Президент должен просчитывать все последствия и риски своих действий и дожать ситуацию», - заявил Олейник.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предрек президенту страны Владимиру Зеленскому утрату доверия на Украине по итогам его встречи с националистами в поселке Золотое на Донбассе.
«Зеленский находится в цугцванге – ситуации, когда любой шаг ухудшит его положение. С одной стороны, за рубежом на Зеленского давят по формуле Штайнмайера, с другой, – на Украине каждый день растет число раненых и убитых на фронте. Поэтому конфликт между Зеленским и населением будет нарастать. После поездки в Золотое может произойти обвал рейтинга Зеленского и полное его неприятие национальными, патриотическими, правыми, проевропейскими силами», - отметил Соскин.
Напомним, 7 октября в соответствии с Минскими соглашениями в Донбассе должен был начаться отвод войск Украины и ополченцев. Однако разведение уже трижды откладывалось из-за продолжающихся обстрелов и действий украинских радикалов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене