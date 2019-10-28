Цугцванг Зеленского. Националисты в Донбассе срывают мирный процесс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова главы батальона «Азов» Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» при разводе войск в Донбассе показали истинных виновников срыва Минских соглашений.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей», - написала Захарова в твиттере МИД РФ.

Накануне Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что в случае разведения войск введёт в Донбасс 10 тысяч бойцов.

Ранее Зеленский посетил поселок Золотое в Донбассе, где должно было произойти разведение войск. Украинский лидер прибыл на восток страны, чтобы обсудить с добровольцами вопрос отвода войск. Сообщается, что военнослужащие гостеприимно встретили Зеленского. Однако обсуждения запланированной темы так и не произошло.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что поражен развитием событий после встречи Зеленского с переговорщиками.