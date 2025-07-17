СМИ: Убытки «Винлаб» после атаки хакеров превысят 1 млрд рублей
Более 2 тысяч алкомаркетов «Винлаб» на протяжении нескольких дней закрыты, сообщает Forbes.
Холдинг Novabev Group, который владеет сетью, сообщил, что 14 июля ее атаковали хакеры. Злоумышленники требовали денежное вознаграждение, но компания предпочитает не вступать с ними в переговоры. Каждый день простоя обходится компании в 200-300 млн руб. выручки без учета прочих убытков. Если магазины не откроются 17 июля, убытки могут составить от 800 млн до 1,2 млрд руб.
В Novabev Group назвали произошедшее «масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами». Несмотря на системы защиты, мошенникам удалось нарушить работу части IT-инфраструктуры компании.
Ранее стало известно, что хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Убытки «Винлаб» после атаки хакеров превысят 1 млрд рублей
- В Воронеже в жилом доме после атаки беспилотника образовалась дыра
- Собянин: Сбиты три беспилотника, летевших на Москву
- Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже
- Медведев после удара по Дамаску призвал подумать, кто настоящий террорист
- В Смоленской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ
- В Госдуме заявили, что россияне смогут пользоваться VPN в законных целях
- Группировка The Base взяла ответственность за убийство полковника СБУ Воронича
- Голикова против идеи платить зарплату за воспитание детей
- Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru