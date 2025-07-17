СМИ: Убытки «Винлаб» после атаки хакеров превысят 1 млрд рублей

Более 2 тысяч алкомаркетов «Винлаб» на протяжении нескольких дней закрыты, сообщает Forbes.

Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле

Холдинг Novabev Group, который владеет сетью, сообщил, что 14 июля ее атаковали хакеры. Злоумышленники требовали денежное вознаграждение, но компания предпочитает не вступать с ними в переговоры. Каждый день простоя обходится компании в 200-300 млн руб. выручки без учета прочих убытков. Если магазины не откроются 17 июля, убытки могут составить от 800 млн до 1,2 млрд руб.

В Novabev Group назвали произошедшее «масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами». Несмотря на системы защиты, мошенникам удалось нарушить работу части IT-инфраструктуры компании.

Ранее стало известно, что хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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