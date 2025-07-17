Медведев после удара по Дамаску призвал подумать, кто настоящий террорист

По его словам, Запад, в том числе Вашингтон счел сирийский режим «хорошим» и отменил санкции. «Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист? Страшно подумать, а вдруг они все?» — заявил политик.

Медведев указал, что американские власти нанесли удары по ядерным объектам Ирана, Израиль пытался ликвидировать президента Ирана, а сейчас бомбит сектор Газа и Сирию, при этом новый сирийский режим уничтожает своих граждан.

16 июля армия Израиля после удара по комплексу зданий Генштаба Сирии атаковала ещё одну цель в Дамаске. Целью являлся военный объект рядом с дворцом сирийского президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

