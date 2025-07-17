Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины врезался в жилой многоэтажный дом в Воронеже, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам очевидцев, это произошло в районе улицы Айвазовского. Сначала очевидцы услышали грохот, потом появился густой дым. БПЛА повредил верхние этажи.

Обломки вместе с частью фасада упали на припаркованные машины. По предварительным данным, пострадавших нет. На место выехали экстренные службы.

Ранее стало известно, что в Смоленской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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