Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже

По словам очевидцев, это произошло в районе улицы Айвазовского. Сначала очевидцы услышали грохот, потом появился густой дым. БПЛА повредил верхние этажи.

Обломки вместе с частью фасада упали на припаркованные машины. По предварительным данным, пострадавших нет. На место выехали экстренные службы.

Ранее стало известно, что в Смоленской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

