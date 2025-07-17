Группировка The Base взяла ответственность за убийство полковника СБУ Воронича
В Великобритании заявили, что украинская ячейка запрещенной на международном уровне ультраправой неонацистской военизированной группировки The Base из США взяла на себя ответственность за убийство полковника украинской Службы безопасности Ивана Воронича, сообщает «Лента.ру».
Данные радикалы подозреваются якобы в связях с Россией, а их лидер проживает в Санкт-Петербурге. По данным британских журналистов, созданная в США организация, имеющая сеть ячеек по всему миру, предлагала деньги сторонникам или добровольным участникам за целенаправленные убийства и нападения на критически важные объекты инфраструктуры Украины.
Неонацисты признались, что «гордятся своими соратниками», совершившими ликвидацию Воронича. Сторонники The Base обвинили украинского военачальника в вымогательствах у бизнеса на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в якобы защите бизнес-интересов России.
Полковника СБУ, ответственного за организацию диверсий в России, расстреляли в центре Киева. Неизвестный подбежал к 50-летнему Ивану Вороничу возле его дома и пять раз выстрелил из пистолета с глушителем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru