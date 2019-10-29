Киев объявил о начале разведения сил в Донбассе

Киев объявил о начале процесса разведения сил и средств в городе Золотое Луганской области согласно договорённостям, зафиксированным контактной группой. Как передает RT, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам задержка процесса была вызвана его сложностью, поскольку отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Глава МИД также завил, что после Золотого в случае выполнения режима прекращения огня начнётся аналогичная процедура в Петровском. Ранее отвод сил несколько раз срывался по вине украинской стороны.

В минувшую субботу, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский побывал в районе предполагаемого разведения сил у Золотого. Там у Зеленского состоялся нелицеприятный разговор с представителями националистов, от которых он потребовал убрать оружие.

