Собянин: Сбиты три беспилотника, летевших на Москву
17 июля 202503:31
ПВО Минобороны России уничтожила три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Кроме того, беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru