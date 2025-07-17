Собянин: Сбиты три беспилотника, летевших на Москву

ПВО Минобороны России уничтожила три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

Над Россией уничтожили 55 украинских беспилотников

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МоскваАтакаВСУБеспилотники

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