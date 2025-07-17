Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА

Средства ПВО России уничтожили за три часа над тремя регионами 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Над Крымом и Белгородской областью сбили восемь беспилотников ВСУ за час

Это произошло 16 июля с 20:00 до 23:00 мск. Летательные аппараты были самолетного типа. Больше всего беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области. Также дроны сбиты над Брянской и Липецкой областями.

Ранее водитель и пассажир автобуса пострадали при атаке дрона в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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