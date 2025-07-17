Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА

Это произошло 16 июля с 20:00 до 23:00 мск. Летательные аппараты были самолетного типа. Больше всего беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области. Также дроны сбиты над Брянской и Липецкой областями.

Ранее водитель и пассажир автобуса пострадали при атаке дрона в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

