Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА
17 июля 202500:17
Средства ПВО России уничтожили за три часа над тремя регионами 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Это произошло 16 июля с 20:00 до 23:00 мск. Летательные аппараты были самолетного типа. Больше всего беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области. Также дроны сбиты над Брянской и Липецкой областями.
Ранее водитель и пассажир автобуса пострадали при атаке дрона в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru