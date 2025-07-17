Голикова против идеи платить зарплату за воспитание детей

По ее словам, это не должно оплачиваться в форме заработной платы. По ее словам, рождение ребенка — семейные отношения, а не трудовые. «И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно», — указала она.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду!» предложил Голиковой признать труд женщины по рождению и воспитанию детей оплачиваемым. Парламентарий считает, что необходимо предоставлять семьям социальное арендное жилье.

Вице-премьер напомнила, что в стране семьи поддерживаются через материнский семейный капитал и пособия нуждающимся семьям.

Ранее стало известно, что Госсовет оценит меры поддержки семьи и усилит продвижение традиционных ценностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

