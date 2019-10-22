Политолог: Зеленский не Янукович — с Майданом справится
Руководитель фонда «Украинская политика» рассказал НСН, что нынешний президент Украины способен поставить точку вольнице, которая сегодня наблюдается на Украине.
Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел заявила, что президента Украины Владимира Зеленского ожидают массовые протесты, если он откажется от реформ. По мнению евродепутата, если люди будут недовольны, то произойдет очередной Майдан. По словам фон Крамон-Таубадел, он не будет мирным, если учесть тех, кто с оружием возвращается домой, пишет «Украинская правда».
Евродепутат пояснила, когда бы ни менялась власть на Украине, там всегда сохраняется коррупция и влияние олигархов остается прежним. По ее мнению, в стране должен быть налажен механизм контроля.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в эфире НСН, что Виола фон Крамон-Таубадел выразила позицию отдельной, не самой влиятельной политической силы в Европе.
«Это не мнение ЕС, а отдельных политиков. Она принадлежит к партии «зеленых», специфической партии, представители которой занимают достаточно радикальную позицию, поддерживая радикальные элементы на Украине, в отличие от других сил в Европарламенте. Виола озвучивает не свою позицию, а позицию отдельных политических кругов на Украине, подыгрывая им», — считает политолог.
Опасность массовых протестов на Украине есть, но, по мнению руководителя фонда «Украинская политика», нынешняя власть способна блокировать ситуацию и навести порядок в стране.
«На Украине сохраняется опасность того, что радикалы всех мастей могут инициировать Майдан. Но сегодня они в меньшинстве и попытки 14 октября вывести людей на улицу закончилась тем, что пришли 10-15 тысяч. Это далеко не сопоставимо с тем, что мы наблюдали в 2014 году. Да, сегодня у людей на руках очень много оружия, но при этом Зеленский — не Янукович, он не будет молча смотреть на то, как у него пытаются отобрать власть. Он человек более волевых качеств. Если кто-то попытается организовать путч, получит серьезный ответ. Будет кровопролитие, но оно поставит точку вот этой вольницы, которая сегодня наблюдается на Украине, когда каждый атаман сам себе хозяин и сам себе президент», — полагает Бондаренко.
Ранее в США обвинили Трампа в содействии коррупции на Украине.
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