Политолог: Зеленский не Янукович — с Майданом справится

Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел заявила, что президента Украины Владимира Зеленского ожидают массовые протесты, если он откажется от реформ. По мнению евродепутата, если люди будут недовольны, то произойдет очередной Майдан. По словам фон Крамон-Таубадел, он не будет мирным, если учесть тех, кто с оружием возвращается домой, пишет «Украинская правда».

Евродепутат пояснила, когда бы ни менялась власть на Украине, там всегда сохраняется коррупция и влияние олигархов остается прежним. По ее мнению, в стране должен быть налажен механизм контроля.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в эфире НСН, что Виола фон Крамон-Таубадел выразила позицию отдельной, не самой влиятельной политической силы в Европе.

«Это не мнение ЕС, а отдельных политиков. Она принадлежит к партии «зеленых», специфической партии, представители которой занимают достаточно радикальную позицию, поддерживая радикальные элементы на Украине, в отличие от других сил в Европарламенте. Виола озвучивает не свою позицию, а позицию отдельных политических кругов на Украине, подыгрывая им», — считает политолог.