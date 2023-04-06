В офисе Зеленского озвучили условие для переговоров по Крыму
Глава офиса президента Украины Андрей Сибига назвал условие для переговоров с Россией по статусу Крыма, сообщает газета Financial Times.
По его словам, Киев будет готов к переговорам, когда ВСУ дойдут до границ полуострова. Издание уточнило, что представитель офиса Зеленского имел в виду запланированное контрнаступление украинской армии.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее озвучил сроки захвата Крыма. По его мнению, Киев может занять полуостров в ближайшие семь месяцев.
Украинская армия не готова к наступлению на Крым, заявил советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин. Он отметил, что у границ полуострова создана эшелонированная оборона, а для морских десантов у Киева нет ресурсов.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил «Радиоточке НСН», что ожидает контрнаступление Украины по нескольким направлениям. Наиболее опасным он считает южное.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru