В офисе Зеленского озвучили условие для переговоров по Крыму

По его словам, Киев будет готов к переговорам, когда ВСУ дойдут до границ полуострова. Издание уточнило, что представитель офиса Зеленского имел в виду запланированное контрнаступление украинской армии.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее озвучил сроки захвата Крыма. По его мнению, Киев может занять полуостров в ближайшие семь месяцев.

Украинская армия не готова к наступлению на Крым, заявил советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин. Он отметил, что у границ полуострова создана эшелонированная оборона, а для морских десантов у Киева нет ресурсов.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил «Радиоточке НСН», что ожидает контрнаступление Украины по нескольким направлениям. Наиболее опасным он считает южное.

