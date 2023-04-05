Подоляк заявил, что Украина вернет Крым за пять-семь месяцев

«С исторической точки зрения это очень мало — шесть, или пять, или семь месяцев, — мы будем находиться в Крыму», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва оказалась вынуждена защищать жителей Крыма, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что возвращение полуострова в состав Украины невозможно, так как он является неотъемлемой частью России.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, ответил на заявлении президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении словами «Ждём. Встретим. Похороним», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

