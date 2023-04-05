Подоляк заявил, что Украина вернет Крым за пять-семь месяцев
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут захватить Крым «за очень короткое, с исторической точки зрения, время»
«С исторической точки зрения это очень мало — шесть, или пять, или семь месяцев, — мы будем находиться в Крыму», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва оказалась вынуждена защищать жителей Крыма, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что возвращение полуострова в состав Украины невозможно, так как он является неотъемлемой частью России.
Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, ответил на заявлении президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении словами «Ждём. Встретим. Похороним», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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