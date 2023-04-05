В США заявили о помощи НАТО в подготовке Украины к атаке на Крым
Украина при поддержке НАТО готовит вторжение в Крым, пишет обозреватель издания American Conservative Брэдли Девлин.
Журналист обратил внимание, что Киев публично говорит о планах использовать западное оружие для атаки на полуостров. Вторжение в Крым при помощи США и их союзников приведет к полномасштабной войне, считает Девлин.
Планы Киева обозреватель назвал безумными. По его словам, украинские власти по указанию США выдвигают неприемлемые требования для мирных переговоров.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова не ставят самоцелью отобрать квартиру, принадлежащую семье президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru