В США заявили о помощи НАТО в подготовке Украины к атаке на Крым

Украина при поддержке НАТО готовит вторжение в Крым, пишет обозреватель издания American Conservative Брэдли Девлин.

Советник Пушилина оценил план Киева по захвату Крыма

Журналист обратил внимание, что Киев публично говорит о планах использовать западное оружие для атаки на полуостров. Вторжение в Крым при помощи США и их союзников приведет к полномасштабной войне, считает Девлин.

Планы Киева обозреватель назвал безумными. По его словам, украинские власти по указанию США выдвигают неприемлемые требования для мирных переговоров.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова не ставят самоцелью отобрать квартиру, принадлежащую семье президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СШАВСУУкраинаКрым

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