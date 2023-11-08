Зеленский объявил о планах продолжить наступление в 2024 году
8 ноября 202320:51
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в 2023 и 2024 годах.
Зеленский отметил, что у Киева есть план по наступлению на определенные города. Об этом он сообщил агентству Reuters.
«На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», - сказал Зеленский.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал мнение, что конфликт на Украине зашел в тупик. Он предложил властям страны перейти к стратегической обороне для сбережения личного состава, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru