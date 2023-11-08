Зеленский объявил о планах продолжить наступление в 2024 году

Зеленский отметил, что у Киева есть план по наступлению на определенные города. Об этом он сообщил агентству Reuters.

«На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», - сказал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал мнение, что конфликт на Украине зашел в тупик. Он предложил властям страны перейти к стратегической обороне для сбережения личного состава, отмечает «Радиоточка НСН».

