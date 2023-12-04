США и Украина обвинили друг друга в просчетах при контрнаступлении
Украина и США обменялись обвинениями в просчетах и ошибках контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило издание The Washington Post.
По данным газеты, полученным из разговоров с более чем 30 украинскими, американскими и европейскими высокопоставленными чиновниками из Украины, военные эксперты убеждены, что Украина ошиблась в базовой военной тактике, в частности, в применении наземной разведки для вычисления плотности минных полей при контрнаступлении.
В свою очередь, на Украине подчеркнули, что американцы не понимают влияния ударных беспилотников и иных технологий на положение на поле боя.
Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не в состоянии самостоятельно нарастить военное производство. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru