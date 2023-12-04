США и Украина обвинили друг друга в просчетах при контрнаступлении

По данным газеты, полученным из разговоров с более чем 30 украинскими, американскими и европейскими высокопоставленными чиновниками из Украины, военные эксперты убеждены, что Украина ошиблась в базовой военной тактике, в частности, в применении наземной разведки для вычисления плотности минных полей при контрнаступлении.

В свою очередь, на Украине подчеркнули, что американцы не понимают влияния ударных беспилотников и иных технологий на положение на поле боя.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не в состоянии самостоятельно нарастить военное производство. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

