«Готовы к встрече!»: Сладков предрек ВСУ огромные потери в случае форсирования Днепра

«Форсирование Днепра возможно, но мы ко всему готовы. Наша группировка, которая там находится, внимательно следит за тем берегом. Все лодки, все попытки сгруппироваться под контролем. Я не думаю, что противник группируется там, потому что любое скопление транспорта и личного состава – это коллективная цель для нашей авиации. Погода у нас великолепная, мы все видим, да и космос позволяет в любую погоду наблюдать», - объяснил он.

Сладков добавил, что в момент перегруппировок войск ВСУ несут большие потери. Российские силы готовы встретить противника, если он все-таки предпримет попытку «перейти» Днепр.

«Большие потери противник несет при организации ротации, когда накапливаются для смены силы, в момент перегруппировок. Это самый опасный элемент маневров в тылу. Если решились они, мы ждем. Левый берег Днепра – у нас там силы, которые готовы отражать атаки. Днепр наполнен водой, его пешком не перейдешь, берега заминированы. Готовы к встрече!», - заключил собеседник НСН.

20 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска пытались воспользоваться уменьшением ширины Днепра после аварии на Каховской гидроэлектростанции. По его словам ВСУ неоднократно пытались высадить немногочисленный десант на левый берег Днепра. Он уточнил, что в районе Херсона ширина реки осталась прежней, передает «Радиоточка НСН».