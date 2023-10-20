Средства ПВО сбили пять ракет над Херсонской областью
20 октября 202318:54
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении пяти ракет над регионом.
По его словам, украинская сторона выпустила не меньше 10-15 ракет по Крыму и Приазовье за последний час.
Уточняется, что российские средства ПВО сбили над Херсонской областью пять ракет, три из которых были уничтожены над Каховским округом, а еще две - над Геническом.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой украинской ракете над акваторией Чёрного моря, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru