Средства ПВО сбили пять ракет над Херсонской областью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении пяти ракет над регионом.

ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью

По его словам, украинская сторона выпустила не меньше 10-15 ракет по Крыму и Приазовье за последний час.

Уточняется, что российские средства ПВО сбили над Херсонской областью пять ракет, три из которых были уничтожены над Каховским округом, а еще две - над Геническом.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой украинской ракете над акваторией Чёрного моря, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУХерсонПВО

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