Средства ПВО сбили пять ракет над Херсонской областью

По его словам, украинская сторона выпустила не меньше 10-15 ракет по Крыму и Приазовье за последний час.



Уточняется, что российские средства ПВО сбили над Херсонской областью пять ракет, три из которых были уничтожены над Каховским округом, а еще две - над Геническом.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой украинской ракете над акваторией Чёрного моря, отмечает RT.

