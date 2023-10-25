Сальдо заявил о «ситуации постапокалипсиса» в Херсоне
«Ситуация постапокалипсиса» сложилась во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
По словам главы региона, в городе осталось не более 40 тысяч человек, он пришел в запустение.
«Территория ... заросла сорняками и завалена мусором. Дома ветшают. Большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии», — поделился Сальдо.
Губернатор добавил, что большинство херсонцев живут в страхе перед украинскими боевиками и репрессивными органами.
Ранее Сальдо сообщил о закрытии двух из трех больниц Херсона, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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