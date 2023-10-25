Сальдо заявил о «ситуации постапокалипсиса» в Херсоне

По словам главы региона, в городе осталось не более 40 тысяч человек, он пришел в запустение.

«Территория ... заросла сорняками и завалена мусором. Дома ветшают. Большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии», — поделился Сальдо.

Губернатор добавил, что большинство херсонцев живут в страхе перед украинскими боевиками и репрессивными органами.

Ранее Сальдо сообщил о закрытии двух из трех больниц Херсона, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

