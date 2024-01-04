В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
НАТО может ввести свои войска на Украину в случае еще больших проблем ВСУ на фронте, считает полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Об этом он заявил в интервью TalkTV.
Как отметил военный, Североатлантический альянс якобы может вступить в противостояние с Россией в ближайшие годы, если на Украине что-то «пойдет не так».
По словам Бреттона-Гордона, Запад сделал все для Киева, кроме ввода войск, отмечает РЕН ТВ.
«Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», — заявил полковник в отставке.
Между тем президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иран ответит на теракт в Кермане атаками по базам США
- Депутат Лантратова предложила ввести в вузах новогоднюю стипендию
- Академик Акимкин: COVID-19 мутировал и стал сезонным
- В Москве произошло возгорание на трансформаторе
- Руспродсоюз: Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию
- В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
- Аргентина захотела договориться с Британией о возвращении Фолклендских островов
- Женщина с ножом напала на пассажиров метро в Токио
- Умер звезда КВН Станислав Агафонов
- МО: с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru