В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

Как отметил военный, Североатлантический альянс якобы может вступить в противостояние с Россией в ближайшие годы, если на Украине что-то «пойдет не так».

По словам Бреттона-Гордона, Запад сделал все для Киева, кроме ввода войск, отмечает РЕН ТВ.

«Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», — заявил полковник в отставке.

Между тем президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине, напоминает RT.

