В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

НАТО может ввести свои войска на Украину в случае еще больших проблем ВСУ на фронте, считает полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Об этом он заявил в интервью TalkTV.

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Как отметил военный, Североатлантический альянс якобы может вступить в противостояние с Россией в ближайшие годы, если на Украине что-то «пойдет не так».

По словам Бреттона-Гордона, Запад сделал все для Киева, кроме ввода войск, отмечает РЕН ТВ.

«Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», — заявил полковник в отставке.

Между тем президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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