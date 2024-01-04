В МИД Индии опровергли передачу артиллерийских боеприпасов Украине

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы отправке на Украину артиллерийских боеприпасов, сообщает ТАСС.

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По его словам, сообщения о том, что индийская сторона передала снаряды Киеву, не соответствуют действительности.

«Мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», - заключил Джайсвал.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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