По его словам, сообщения о том, что индийская сторона передала снаряды Киеву, не соответствуют действительности.

«Мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», - заключил Джайсвал.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

