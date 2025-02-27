«Пойдут на уступки»: Трамп пообещал вернуть Украине как можно больше территорий

Американский президент в рамках ответа на вопрос назвал российского коллегу «очень умным и очень хитрым человеком».

При этом Трамп еще раз подчеркнул, что Украине закрыт путь в НАТО, так как этот вопрос и стал основной причиной конфликта. Он добавил, что США не намерены предоставлять Украине «значительные» гарантии безопасности. Эту ответственность, по словам Трампа, переложат на Европу.

СДЕЛКА ПО РЕСУРСАМ

По подсчетам Трампа, США потратили на Украину 350 миллиардов долларов. Поэтому Зеленский подпишет соглашение о редких металлах уже в эту пятницу, уверен Трамп. По словам главы Белого дома, для Киева это соглашение и станет некой гарантией «автоматической безопасности».

Он отметил, что Вашингтон планирует активное сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов, которые, как подчеркнул Дональд Трамп, «очень нужны» американской промышленности. Ожидается, что Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля.

При этом сам Зеленский заявил в ходе брифинга, что Украина не согласна возвращать по соглашению с США даже 10 центов долга.

«Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны, но это был грант», — сказал он.

Вместе с тем, заверил Зеленский, Украина будет возвращать долги, если США окажут Украине помощь в кредит. По мнению главы государства, это будет «новая реальность».

Украина, очевидно, переживает, что эта сделка не даст те гарантии, на которые возлагал надежды Киев. Один раз украинский лидер Владимир Зеленский уже отказался подписывать соглашение по ресурсам.

А представители Трампа упорно пытались исключить упоминание о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной по ресурсам, пишет The New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Уточняется, что позже фразу о гарантиях все же добавили, но в расплывчатой формулировке, которая не указывает на какие-либо определённые обязательства США.

Также СМИ сообщили, что Россия готова «присоединиться» к такому соглашению с Вашингтоном. NBC News сообщает, что Москва якобы предложила США права собственности на редкоземельные металлы, которые находятся на территории Донбасса и Запорожской области.