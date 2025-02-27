«Пойдут на уступки»: Трамп пообещал вернуть Украине как можно больше территорий
Американский президент Дональд Трамп окончательно закрыл для Киева дверь в НАТО, отказался от серьезных гарантий, но на фоне предстоящей сделки по ресурсам пообещал постараться вернуть Киеву территории.
Американский президент Дональд Трамп накануне провел первое заседание кабинета министров, в ходе которого, как и ожидалось, вновь затронул украинский вопрос, представив миру некоторые детали долгожданной сделки.
ТРАМП: ПУТИН ПОЙДЕТ НА УСТУПКИ
Так, Трамп заявил, что будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий, отметив, что это «будет сложно».
«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины - мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», - сообщил он.
Также Трамп выразил уверенность в том, что российской стороне придется пойти на уступки, как и Киеву.
«Да, он сделает. Ему придется», - сказал Трамп, отвечая на вопрос, пойдет ли российский президент Владимир Путин на уступки.
Американский президент в рамках ответа на вопрос назвал российского коллегу «очень умным и очень хитрым человеком».
При этом Трамп еще раз подчеркнул, что Украине закрыт путь в НАТО, так как этот вопрос и стал основной причиной конфликта. Он добавил, что США не намерены предоставлять Украине «значительные» гарантии безопасности. Эту ответственность, по словам Трампа, переложат на Европу.
СДЕЛКА ПО РЕСУРСАМ
По подсчетам Трампа, США потратили на Украину 350 миллиардов долларов. Поэтому Зеленский подпишет соглашение о редких металлах уже в эту пятницу, уверен Трамп. По словам главы Белого дома, для Киева это соглашение и станет некой гарантией «автоматической безопасности».
Он отметил, что Вашингтон планирует активное сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов, которые, как подчеркнул Дональд Трамп, «очень нужны» американской промышленности. Ожидается, что Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля.
При этом сам Зеленский заявил в ходе брифинга, что Украина не согласна возвращать по соглашению с США даже 10 центов долга.
«Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны, но это был грант», — сказал он.
Вместе с тем, заверил Зеленский, Украина будет возвращать долги, если США окажут Украине помощь в кредит. По мнению главы государства, это будет «новая реальность».
Украина, очевидно, переживает, что эта сделка не даст те гарантии, на которые возлагал надежды Киев. Один раз украинский лидер Владимир Зеленский уже отказался подписывать соглашение по ресурсам.
А представители Трампа упорно пытались исключить упоминание о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной по ресурсам, пишет The New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Уточняется, что позже фразу о гарантиях все же добавили, но в расплывчатой формулировке, которая не указывает на какие-либо определённые обязательства США.
Также СМИ сообщили, что Россия готова «присоединиться» к такому соглашению с Вашингтоном. NBC News сообщает, что Москва якобы предложила США права собственности на редкоземельные металлы, которые находятся на территории Донбасса и Запорожской области.
Утверждается, что сейчас сделка находится на стадии обсуждений, но США не исключают такой вариант развития событий. Официальных подтверждений этой информации нет, Москва такие предложения не озвучивала.
Более того, США и Россия рассматривают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества, включая совместную добычу природных ресурсов, утверждает Bloomberg.
Агентство уточняет, что американские власти видят в сотрудничестве по Арктике возможность «вбить клин» между Россией и КНР. Однако успешность таких ожиданий Вашингтона сомнительна, уверяют политологи.
САНКЦИИ И АКТИВЫ
В ходе заседания кабинетов министров Трамп также уточнил, что США готовы снять санкции против России, но только после урегулирования конфликта.
Москва же пока не затрагивает вопрос отмены антироссийских санкций в рамках переговоров по конфликту на Украине, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. При этом он отметил, что российская сторона в любом случае будет добиваться решения вопроса по замороженным активам, так как это «незаконно и требует ответа».
Полная разморозка российских активов будет зависеть от политической ситуации, отношений с Европой и США и установления мира на Украине, вместе с тем, судя по историческому опыту, активы из-за рубежа в Россию могут возвращаться на протяжении десятков лет. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
При этом очевидно, что санкционные вопросы не могут быть решены без участия Европы, которая пока занимает воинственную позицию и готова продолжать поддерживать Киев.
Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров по Украине, так как вводил санкции против России, заявил ранее госсекретарь США Марко Рубио.
Европа в первую очередь готова пересмотреть санкции в сфере энергетики и вернуть замороженные активы РФ, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
«Разговаривать о снятии санкций без Европы невозможно. Сейчас Европа не готова снимать санкции, даже если США этого захотят. Я не исключаю, что возможна сделка в вопросе энергетики. США хотят покупать «Северный поток», им санкции будут невыгодны. Второй момент - возвращение замороженных активов РФ, около 300 миллиардов. И третье – снятие санкций с ряда россиян. Это будут важные жесты, что будет приемлемо для России и Европы. Сразу все невозможно отменить, Европе надо сохранить лицо. В целом процесс снятия санкций займет годы», - рассказал он.
Ранее 18 стран проголосовали против украинской резолюции в Генассамблее ООН, содержащей призыв к России вывести войска с Украины. За проголосовали 93 страны, против выступили не только РФ, но и США, Израиль, КНДР, Венгрия, несколько африканских стран. Позднее Совбез ООН 10 голосами против пяти принял американскую резолюцию об урегулировании конфликта на Украине без поправок ЕС о территориальной целостности, которая не называет РФ агрессором и не упоминает неприкосновенность территориальной целостности Украины.
Резолюция Совбеза имеет международное значение, так как обрисовывает климат в отношениях между США и Россией, пока Трампу выгодно быстрое завершение конфликта на Украине, но детали отношений с Россией под вопросом, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
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